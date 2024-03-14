"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: اللواء في الاحتياط إسحاق بريك أوضح أنّه لا يُمكن القضاء على حماس بشكلٍ كامل وما قاله اليوم نتنياهو هو ذر رماد في العيون وخداع

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