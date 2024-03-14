Advertisement

أخبار عاجلة

البنتاغون: نُواصل محادثاتنا مع الجيش الإسرائيلي وشركائنا بشأن كيفية توزيع المساعدات في غزة وأمن الميناء المؤقت

Lebanon 24
14-03-2024 | 14:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الفرنسية: لا يُمكن تبرير إطلاق الجيش الإسرائيلي النار أثناء توزيع المساعدات
lebanon 24
14/03/2024 22:13:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سنحاول إغراق غزّة بالمساعدات الإنسانية
lebanon 24
14/03/2024 22:13:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مازلنا نتحقق بشأن مقتل القيادي في "حماس" مروان عيسى في غزة (العربية)
lebanon 24
14/03/2024 22:13:43 Lebanon 24 Lebanon 24
شهيدان وجرحى بنيران الجيش الإسرائيلي بين منتظري المساعدات في
lebanon 24
14/03/2024 22:13:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:13 | 2024-03-14
16:11 | 2024-03-14
15:51 | 2024-03-14
15:39 | 2024-03-14
15:38 | 2024-03-14
15:30 | 2024-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24