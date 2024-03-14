Advertisement

أخبار عاجلة

بوريل: علينا الضغط أكثر على إسرائيل لفتح المعابر أمام المساعدات إلى غزة

Lebanon 24
14-03-2024 | 14:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية القطرية: نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لفتح المعابر أمام دخول مساعدات كافية لغزة
lebanon 24
14/03/2024 22:13:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب روسيا في مجلس الأمن: إسرائيل تضع العراقيل أمام دخول المساعدات إلى قطاع غزة
lebanon 24
14/03/2024 22:13:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب روسيا بمجلس الأمن: إسرائيل تضع العراقيل أمام دخول المساعدات إلى قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
14/03/2024 22:13:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: اتخذنا خطوات ضد إسرائيل أكثر تأثيرا من فكرة قطع المساعدات عنها
lebanon 24
14/03/2024 22:13:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:13 | 2024-03-14
16:11 | 2024-03-14
15:51 | 2024-03-14
15:39 | 2024-03-14
15:38 | 2024-03-14
15:30 | 2024-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24