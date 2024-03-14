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وزير الخارجية الإيرانية: لم يُحقّق العدوّ الإسرائيليّ أيا من أهدافه المعلنة وظهرت آثار فشله التاريخي في ضوء مقاومة الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
14-03-2024 | 14:43
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