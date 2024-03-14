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"رويترز": كندا أوقفت صادراتها العسكرية غير الفتاكة لإسرائيل منذ كانون الاول الماضي بسبب التطوّر السريع للوضع على الأرض

Lebanon 24
14-03-2024 | 14:57
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