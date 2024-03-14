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"الجزيرة" عن "القناة 12 الإسرائيلية": إطلاق قذيفة صاروخية من غزة باتجاه بلدة نتيف هعسرا في غلاف غزة الشمالي

Lebanon 24
14-03-2024 | 15:12
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