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"لبنان 24": العدوّ الإسرائيلية يستهدف بالقذائف المدفعية تلة العويضة قرب كفركلا
Lebanon 24
14-03-2024
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15:51
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