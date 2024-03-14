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مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع غداً لبحث الرد الذي قدّمته حماس على صفقة التبادل
Lebanon 24
14-03-2024
|
18:09
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