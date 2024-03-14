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"القناة 12 الإسرائيلية" نقلاً عن مكتب رئيس الوزراء: حماس تواصل تحصين نفسها بمطالب لا أساس لها من الصحة

Lebanon 24
14-03-2024 | 18:12
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