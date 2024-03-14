Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر في حماس لـ"الشرق": التوصل لاتفاق يتوقف الآن على موقف إسرائيل ومدى الضغط الأميركي على نتنياهو

Lebanon 24
14-03-2024 | 18:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: أحرزنا تقدما كبيرا نحو التوصل إلى اتفاق بين "حماس" وإسرائيل وسنواصل التقدم هذا الأسبوع (الشرق)
lebanon 24
15/03/2024 06:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: لم نتلق خطة من إسرائيل بشأن اجتياح رفح ونعتقد أن اتفاقا حول إطلاق الرهائن ممكن والأمر يتوقف على "حماس"
lebanon 24
15/03/2024 06:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر في حماس لـ"الشرق": المسؤولون المصريون نقلوا للحركة استعداد إسرائيل لإزالة الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال قطاع غزة (الشرق)
lebanon 24
15/03/2024 06:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: حكومة نتنياهو ما زالت بعيدة عن التوصل لاتفاق نهائي مع حماس حول صفقة الأسرى (الشرق)
lebanon 24
15/03/2024 06:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:02 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:03 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:59 | 2024-03-14
19:42 | 2024-03-14
19:24 | 2024-03-14
19:16 | 2024-03-14
19:01 | 2024-03-14
18:54 | 2024-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24