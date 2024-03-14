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وزارة الصحة في غزّة: ارتفاع حصيلة مجزرة دوار الكويتي الذين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي إلى 20 شهيداً و 155 إصابة

Lebanon 24
14-03-2024 | 19:16
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