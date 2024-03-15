Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز: مقترح حماس للهدنة يتضمن في مرحلته الأولى إطلاق سراح محتجزين من كبار السن

Lebanon 24
15-03-2024 | 01:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: مقترح حماس للهدنة يتضمن في مرحلته الأولى إطلاق سراح محتجزين من النساء والأطفال
lebanon 24
15/03/2024 09:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الموساد: المرحلة الأولى من الهدنة ستشهد إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والمرضى والجرحى وكبار السن ومن الممكن بعد ذلك تمديد الهدنة لمدة أسبوع إضافي للسماح بإجراء محادثات بشأن المرحلة الثانية (الشرق)
lebanon 24
15/03/2024 09:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مسودة اتفاق باريس تتضمن إطلاق سراح كل المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى
lebanon 24
15/03/2024 09:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مقترح إسرائيل يتضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين على قيد الحياة وعودة الجثث على مراحل عدة (أكسيوس)
lebanon 24
15/03/2024 09:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:03 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:39 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:37 | 2024-03-15
03:26 | 2024-03-15
03:19 | 2024-03-15
02:43 | 2024-03-15
02:26 | 2024-03-15
02:01 | 2024-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24