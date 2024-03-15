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رويترز: حماس تتفق على موعد لوقف إطلاق النار الدائم بعد المرحلة الأولى لتبادل الرهائن والأسرى

Lebanon 24
15-03-2024 | 01:57
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