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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: مساعي الولايات المتحدة لإيصال الغذاء للفلسطينيين لا يمكن أن تغطي على دعمها لجرائم الحرب الصهيونية

Lebanon 24
15-03-2024 | 03:37
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