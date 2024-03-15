Advertisement

أخبار عاجلة

الدفاع المدني: جريح في حادث سير في جعيتا

Lebanon 24
15-03-2024 | 04:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني في جنوب لبنان: شهيدان وجريح في الغارة الإسرائيلية على منطقة الحوش جنوبي لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
15/03/2024 12:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: اسشهاد 364 من الطواقم الطبية و48 من أفراد الدفاع المدني و133 صحفيا خلال 160 يوما من الحرب الإسرائيلية (الجزيرة)
lebanon 24
15/03/2024 12:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: قتيلان و10 جرحى في الغارتين الإسرائيليتين على منطقة البقاع
lebanon 24
15/03/2024 12:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الألماني يواجه ضباطاً بارزين اعترضت روسيا محادثتهم
lebanon 24
15/03/2024 12:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:03 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:39 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:08 | 2024-03-15
05:57 | 2024-03-15
05:54 | 2024-03-15
05:51 | 2024-03-15
05:32 | 2024-03-15
05:18 | 2024-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24