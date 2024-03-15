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هيئة بحرية بريطانية: السفينة المستهدفة غرب الحديدة كانت تابعة لإسرائيل لكن تمّ تغيير ملكيتها في شباط
Lebanon 24
15-03-2024
|
06:08
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