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برلين: المستشار الألماني أولاف شولتز يزور الأردن وإسرائيل نهاية الأسبوع الجاري لبحث التطوات بشأن الملف الفلسطيني (الشرق)

Lebanon 24
15-03-2024 | 06:39
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