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دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: 80 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى (الجزيرة)

Lebanon 24
15-03-2024 | 06:43
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