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حماس اشترطت انسحاب إسرائيل من شارعي الرشيد ومحور صلاح الدين بالمرحلة الأولى لمرور المساعدات (الجزيرة)

Lebanon 24
15-03-2024 | 07:28
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