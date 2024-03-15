وسائل إعلام إسرائيلية: تم إطلاع وزراء في حكومة نتنياهو على تزايد المؤشرات بشأن مقتل نائب قائد الجناح العسكري لحركة حماس مروان عيسى في غارة إسرائيلية (سكاي نيوز عربية)

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