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الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع: شبكات الكابلات البحرية في القطب الشمالي والخليج قد تتعرض للتهديد مرة أخرى وأمنها أمر بالغ الأهمية (الشرق)

Lebanon 24
15-03-2024 | 10:39
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