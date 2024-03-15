Advertisement

أخبار عاجلة

المستشار الألماني: نحن ندعم أوكرانيا لكننا لسنا في حرب ضد روسيا (العربية)

Lebanon 24
15-03-2024 | 11:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية روسيا: هناك مؤشرات على أن الغرب يسعى لحل عسكري للوضع في أوكرانيا (العربية)
lebanon 24
15/03/2024 20:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني: الصراع في أوكرانيا ارتد على ألمانيا بشدة
lebanon 24
15/03/2024 20:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني: يجب على أوروبا أن تهتم بأمنها بشكل أكبر بغض النظر عن هوية الفائز بالانتخابات في الولايات المتحدة وكيف ستنتهي الحرب في أوكرانيا
lebanon 24
15/03/2024 20:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي: الحرب في أوكرانيا كلفت روسيا 211 مليار دولار حتى الآن (العربية)
lebanon 24
15/03/2024 20:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:45 | 2024-03-15
14:31 | 2024-03-15
14:26 | 2024-03-15
14:13 | 2024-03-15
14:11 | 2024-03-15
13:38 | 2024-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24