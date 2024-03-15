Advertisement

أخبار عاجلة

بيان فرنسي ألماني بولندي: اتفقنا على عدم التحريض على التصعيد في أوكرانيا (العربية)

Lebanon 24
15-03-2024 | 11:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المستشار الألماني: نحن ندعم أوكرانيا لكننا لسنا في حرب ضد روسيا (العربية)
lebanon 24
15/03/2024 20:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان فرنسي ألماني بريطاني يقول إن إيران استخدمت في مهمة فضائية تكنولوجيا ضرورية لتطوير صواريخ باليستية طويلة المدى (رويترز)
lebanon 24
15/03/2024 20:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيُرسل ماكرون الجيش الفرنسيّ إلى أوكرانيا؟
lebanon 24
15/03/2024 20:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
البرلمان الألماني يرفض مجددا مشروع قرار يطالب الحكومة الألمانية بإرسال صواريخ "تاوروس" إلى أوكرانيا (سبوتنيك)
lebanon 24
15/03/2024 20:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:45 | 2024-03-15
14:31 | 2024-03-15
14:26 | 2024-03-15
14:13 | 2024-03-15
14:11 | 2024-03-15
13:38 | 2024-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24