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بايدن تعليقا على طلب زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ بإجراء انتخابات بإسرائيل: كان خطابا جيدا (العربية)

Lebanon 24
15-03-2024 | 11:19
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