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بوليتيكو عن مسؤول رفيع في إدارة بايدن: التغيير في لهجة مسؤولي الإدارة تجاه إسرائيل مقصود (الجزيرة)
Lebanon 24
15-03-2024
|
11:37
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