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صافرات الإنذار تدوّي في افن مناحم وزرعيت وشوميرا وشتولا في الجليل الغربي

Lebanon 24
15-03-2024 | 11:55
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