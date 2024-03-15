Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الأيرلندي: يجب التوصل لوقف لإطلاق النار لأن الوضع الإنساني في غزة كارثي(الجزيرة)

Lebanon 24
15-03-2024 | 12:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز عن الحكومة البرازيلية: مقتل طالبي المساعدات الإنسانية في غزة مذبحة وندعو لوقف فوري لإطلاق النار (الجزيرة)
lebanon 24
15/03/2024 20:53:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني: نرحب بإحراز أي تقدم للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
15/03/2024 20:53:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الفرنسية: نذكر بالحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ظل الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة
lebanon 24
15/03/2024 20:53:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال لقائه غوتيريش: نحذر من التداعيات الكارثية لوقف تمويل الأونروا (الجزيرة)
lebanon 24
15/03/2024 20:53:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:45 | 2024-03-15
14:31 | 2024-03-15
14:26 | 2024-03-15
14:13 | 2024-03-15
14:11 | 2024-03-15
13:38 | 2024-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24