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إعلام إسرائيلي: نتنياهو يبحث توسيع صلاحيات وفد التفاوض الذي سيتوجه لقطر بشأن صفقة التبادل(العربية)

Lebanon 24
15-03-2024 | 13:38
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