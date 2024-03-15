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البيت الأبيض: أي عملية عسكرية في رفح دون مراعاة سلامة المدنيين ستكون كارثية(العربية)

Lebanon 24
15-03-2024 | 15:22
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16/03/2024 02:36:40 Lebanon 24 Lebanon 24
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