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الاتحاد الأوروبي: نتطلع للتعاون مع الحكومة الفلسطينية الجديدة خاصة فيما يتعلق بالوضع في غزة(العربية)

Lebanon 24
15-03-2024 | 15:46
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