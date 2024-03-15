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باسيل: تحرير فلسطين ليس مسؤولية لبنان وحده هو اولاً مسؤولية الفلسطينيين ونحن والعرب نساعد كلٌ حسب امكانيّاته

Lebanon 24
15-03-2024 | 16:31
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lebanon 24
16/03/2024 02:37:45 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل للـ"ال بي سي": نحن مع "حزب الله" لحماية لبنان من الهجوم الاسرائيلي عليه اما تحرير القدس فمن مسؤولية الفلسطينيين
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16/03/2024 02:37:45 Lebanon 24 Lebanon 24
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16/03/2024 02:37:45 Lebanon 24 Lebanon 24
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