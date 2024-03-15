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نتنياهو: نخوض حملة دبلوماسية لإعطائنا وقتا لتحقيق أهدافنا العسكرية وهذا يمر عبر طريق واحد هو الولايات المتحدة

Lebanon 24
15-03-2024 | 18:26
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نتنياهو: نخوض حملة دبلوماسية لإعطائنا وقتاً لتحقيق أهدافنا العسكرية وهذا يمر عبر طريق واحد هو الولايات المتحدة
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16/03/2024 02:39:38 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: نخوض حملة دبلوماسية لإعطائنا وقتا لتحقيق أهدافنا العسكرية وهذا يمر عبر الولايات المتحدة(العربية)
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