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أمبري تقول إن الانفجار الأول وقع على مسافة ميل من الناقلة ووقع الانفجار الثاني بعده بأربعين دقيقة

Lebanon 24
15-03-2024 | 18:29
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