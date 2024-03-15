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جيروزاليم بوست: إسرائيل تدرس تعيين متعاقدي أمن دوليين لتأمين شحنات المساعدات في غزة

Lebanon 24
15-03-2024 | 19:18
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