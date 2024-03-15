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المرصد السوري: مسيّرة مجهولة تستهدف شاحنة للميليشيات الإيرانية بعد دخولها الأراضي السورية قادمة من العراق

Lebanon 24
15-03-2024 | 19:51
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