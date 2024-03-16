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وزير الأمن القومي الإسرائيلي: إدارة بايدن لا تفرق بين عدو أو صديق بعقوباتها على المستوطنين

Lebanon 24
16-03-2024 | 03:40
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