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الجيش الباكستاني: مقتل 5 رجال أمن بتفجير شاحنة مفخخة قرب موقع عسكري شمال غربي باكستان

Lebanon 24
16-03-2024 | 05:17
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