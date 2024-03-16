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الأونروا: سوء التغذية ينتشر بسرعة بين الأطفال ويصل إلى مستويات غير مسبوقة في غزة والمجاعة تلوح في الأفق

Lebanon 24
16-03-2024 | 05:37
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