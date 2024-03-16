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"لبنان 24": طائرات العدوّ الإسرائيليّ أغارت على الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل لكن الصاروخ لم ينفجر
Lebanon 24
16-03-2024
|
06:21
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