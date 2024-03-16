Advertisement

أخبار عاجلة

49 شهيدا في قصف إسرائيلي على مناطق وسط قطاع غزة منذ فجر اليوم (الجزيرة)

Lebanon 24
16-03-2024 | 06:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
13 شهيدا في غارات إسرائيلية استهدفت 3 منازل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم (الجزيرة)
lebanon 24
16/03/2024 15:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
شهيدان في قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
16/03/2024 15:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 31.272 شهيدا و73.024 مصابا (الجزيرة)
lebanon 24
16/03/2024 15:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مصابون معظمهم من الأطفال في غارات إسرائيلية على مناطق سكنية في دير البلح وسط قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
16/03/2024 15:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:01 | 2024-03-16
08:55 | 2024-03-16
08:54 | 2024-03-16
08:53 | 2024-03-16
08:49 | 2024-03-16
08:17 | 2024-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24