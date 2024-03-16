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القوات المسلحة الأردنية تنفذ 5 إنزالات جوية لمساعدات طبية وغذائية إلى غزة بمشاركة عدة دول (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
16-03-2024 | 07:35
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