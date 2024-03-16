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"ان بي سي" عن مسؤولين أميركيين: نصحنا إسرائيل بتجنب عملية واسعة في رفح واستبدالها بمهام أكثر استهدافا للإرهابيين

Lebanon 24
16-03-2024 | 07:51
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