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رويترز: من المتوقع أن يستأنف رئيس الموساد محادثات وقف النار في غزة مع قطر ومصر بالدوحة الأحد (العربية)

Lebanon 24
16-03-2024 | 08:54
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