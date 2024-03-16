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إطلاق ٣ صواريخ باتجاه موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان (الجزيرة)
Lebanon 24
16-03-2024
|
09:57
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