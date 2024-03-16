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متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية لـAWP: مستعدون لاستئناف الاجتماعات الثلاثية في الناقورة (الشرق)
Lebanon 24
16-03-2024
|
10:59
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