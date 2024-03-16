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هيئة البث الإسرائيلية: اعتقال شخصين خلال محاولتهما الفرار بسيارة من مكان إطلاق النار على 3 أشخاص في الطيرة وإصابتهم بجروح خطيرة (الجزيرة)

Lebanon 24
16-03-2024 | 11:41
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