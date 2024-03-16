Advertisement

أخبار عاجلة

المستشار الألماني يدعو قبيل توجهه إلى إسرائيل لوصول المساعدات إلى غزة على نطاق واسع (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
16-03-2024 | 11:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي شومر يدعو إلى انتخابات جديدة في إسرائيل قائلاً إن نتنياهو "ضل طريقه" (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
17/03/2024 13:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون يعلنون إجراء مناورات عسكرية واسعة محاكاة للهجوم على مواقع إسرائيلية ومراكز قيادة وسيطرة ومهاجمة الإمدادت الأميركية والبريطانية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
17/03/2024 13:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يدعو إلى تغيير جذري في "إدارة إسرائيل لتوازن القوى على الحدود مع لبنان" (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
17/03/2024 13:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس: بلينكن ألغى زيارة لمعبر كرم أبو سالم مع غزة بعد رفض إسرائيل التعهد بعدم عرقلة مرور المساعدات من قبل المتظاهرين اليمينيين أثناء وجوده هناك (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
17/03/2024 13:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:53 | 2024-03-17
06:26 | 2024-03-17
05:49 | 2024-03-17
05:49 | 2024-03-17
05:48 | 2024-03-17
05:30 | 2024-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24