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وسائل إعلام إسرائيلية: العثور على طائرة من دون طيار جنوب بحيرة طبريا

Lebanon 24
16-03-2024 | 11:56
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