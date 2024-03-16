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رئيس دولة الإمارات يبحث مع الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "وورلد سنترال" الخيرية العالمية تكثيف المساعدات الإنسانية إلى غزة

Lebanon 24
16-03-2024 | 16:28
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