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ترامب: بايدن هو أسوأ رئيس حظيت به الولايات المتحدة فهو عديم الكفاءة وعاجز عن تكوين جملتين متراصتين

Lebanon 24
16-03-2024 | 17:56
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